Активногсть на границе является продолжением наступление в Донецкой области, а не началом новой крупной наступательной операции по захвату Днепропетровщины, считают в ISW.

Российские чиновники и военкоры заявили 8 июня, что войска РФ пересекли границу и ведут наступательные операции в Днепропетровской области, однако никаких подтверждений этому не имеется. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, ранее они уже прогнозировали, что российское военное командование может продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, с целью захвата всей Донецкой области. Однако пока, отмечают аналитики, геолокационные данные это не подтверждают.

"На момент написания этой статьи ISW не обнаружила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области", - говорится в статье.

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Отмечается, что данные системы информации о пожарах NASA и спутниковые снимки за 7-8 июня показывают тепловые и инфракрасные аномалии и появление новых артиллерийских воронок вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей. Это подтверждает заявления украинским властей о продолжающихся боях в Донецкой области к востоку от границы.

"ISW оценивает, что текущая российская тактическая активность вблизи юго-восточной части Днепропетровской области является продолжением российских наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой крупной наступательной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области", - подытоживают аналитики.

Ситуация на границе Днепропетровской области

Украинские военные ранее опровергли российские заявления о наступлении на Днепропетровщину. В частности, в Силах обороны Юга Украины подчеркнули, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная, однако бойцы держат свой участок фронта.

Представитель Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев также заявил, что сообщение о продвижении россиян на этом направлении является фейком.

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