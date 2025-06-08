Украинские бойцы держат участок фронта и не дают планам РФ осуществиться.

Российские оккупанты заявили о продвижении к западной границе Донетчины и наступлении на Днепропетровскую область, однако украинские военные заверили, что это не так.

В частности, в Силах обороны Юга Украины подчеркнули, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная.

"Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - заверили в сообщении.

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В свою очередь представитель Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев заявил в комментарии для "РБК-Украина", что сообщение о продвижении россиян на этом направлении является фейком.

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст - российская дезинформация", - заверил он.

Согласно карте DeepState, армия РФ еще не вышла на админграницу Днепропетровщины.

Наступление РФ - что известно

Напомним, 7 июня в Минобороны РФ заявили, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу "Донецкой Народной Республики" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

В то же время в DeepState рассказали, что россиянам осталось до Днепропетровщины около 2 километров. Согласно карте боевых действий, по состоянию на 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от административных границ Днепропетровщины.

Аналитики отметили, что российские войска осуществляют натиск силами одной бригады и двух полков, укомплектованных свежим пополнением.

Также сообщалось, что россияне захватили Локню на Сумском направлении. По информации DeepState, армия РФ продвинулась вперед в Кондрашовке и Яблоновке.

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