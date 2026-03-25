Netflix показал трейлер триллера Apex, в котором Шарлиз Терон спасается от серийного убийцы

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер экшн-триллера о выживании "Вершинный хищник" (Apex), также известного под названием "Вершина".

В центре сюжета фильма – женщина по имени Саша, которая, переживая личную утрату, решает испытать свои силы в суровой дикой природе Австралии. Но внезапно оказывается, что помимо стихии ей угрожает безжалостный и смертоносный "хищник" – безумный серийный убийца, который предлагает ей поиграть в "кошки-мышки".

Главную роль в картине сыграла оскароносная Шарлиз Терон ("Адвокат дьявола", "Монстр", "Прометей", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Сенсация", франшизы "Старая гвардия", "Форсаж").

Образ ее оппонента в фильме воплотил британский актер Тарон Эджертон ("Рокетмен", "Ручная кладь", франшиза Kingsman, сериалы "Черная птица", "Дым").

Еще одну роль в фильме сыграл австралиец Эрик Бана ("Падение "Черного ястреба", "Халк", "Троя", "Мюнхен", "Звездный путь", "Король Артур: Легенда меча"). Однако кого именно он сыграет, из трейлера непонятно.

Снял новинку исландский режиссер Бальтазар Кормакур, для которого это уже не первый фильм о выживании – до этого он снял триллеры "Эверест", "В плену стихии" и "Зверь".

Фильм станет доступен на Netflix с 24 апреля 2026 года.

