Мог нести крылатые или противокорабельные ракеты: что известно о повреждённом ледоколе 'Пурга'

Российский боевой ледокол "Пурга" проекта 23550, который дроны Сил обороны Украины поразили 25 марта в Ленинградской области, вероятно, способен нести восемь крылатых ракет "Калибр" или противокорабельных Х-35. Об этом говорится в материале Defense Express.

По словам аналитиков, в составе вооружения этого корабля имеется 76-мм пушка АК-176МА, две зенитные 30-мм пушки АК-630М, а также возможность установки на борту двух контейнерных пусковых установок "Калибр-К", которые в сумме могут вместить 8 крылатых ракет "Калибр" или 8 противокорабельных ракет Х-35.

Хотя возможность несения крылатых ракет "Калибр" на нем должна обеспечиваться не пусковыми шахтами, а контейнерной пусковой установкой "Калибр-К", наличие серийного производства которой до сих пор остается неизвестным.

Кроме того, как отмечается, на борту он имеет посадочную площадку, а также ангар под вертолет Ка-27. К тому же он способен принимать на борт несколько катеров и амфибийных судов на воздушной подушке.

"Полное водоизмещение "Пурги" - 8500 тонн, длина - 114,5 метров, ширина - 19,5 метров, максимальная скорость - до 18 узлов, а экипаж - 60 человек. То есть это вовсе не маленький корабль, а это означает, что дрон, который его поразил, был с действительно мощной боевой частью, а также был достаточно точен, чтобы попасть в небольшую зону вблизи ватерлинии. Не исключено, что это мог быть беспилотник, переделанный из одномоторного самолета А-22, ведь во время атаки их также замечали над Ленинградской областью", - говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе был поражен корабль российских оккупантов - патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Также в результате атаки украинских дронов был поражен стратегический завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области Российской Федерации. По предварительной информации, поражен резервуарный парк и стендеры (устройства слива/налива нефти и нефтепродуктов).

Завод является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Усть-Луга - один из ключевых морских портов России на Балтике, через который РФ осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов теневого флота.

