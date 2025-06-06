По словам аналитиков, российские войска осуществляют натиск силами одной бригады и двух полков.

Российской армии осталось около 2 километров до административных границ Днепропетровской области. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

"Врагу остается около 2 километров до Днепропетровщины, и давление в направлении Новопавловки продолжается ежедневно", - говорится в сообщении.

В DeepState уточнили, что согласно их карте боевых действий по состоянию на 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от административных границ Днепропетровщины.

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По словам аналитиков, российские войска осуществляют натиск силами одной бригады и двух полков, укомплектованных свежим пополнением.

Продвижение россиян в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне начали наступление на Малиновку в Запорожье. По данным DeepState, накануне утром штурмовые группы противника начали активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте. Отмечалось, что за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села.

4 июня в DeepState писали, что захватчикам удалось захватить два населенных пункта - Андреевку и Водолаги Сумской области. Также аналитики сообщали, что оккупанты продвинулись возле поселка Яблоновка и вблизи Дилиевки Донецкой области. В Генеральном штабе Вооруженных сил эту информацию не подтверждали.

Недавно BILD информировало, что за неделю РФ оккупировала 18 населенных пунктов в Сумской, Харьковской и Донецких областях, захватив почти 200 квадратных километров территории. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Сумской области, на крайнем северо-востоке Украины. Российские войска перешли там в наступление после приказа российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны", отмечало издание.

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