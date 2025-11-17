На фоне наступления РФ: майор ВСУ назвал оружие, которое замедлит оккупантов, - Fox News

Это вооружение может предоставить Киеву преимущество на поле боя и усилить позиции в возможных переговорах по завершению войны.

На фоне интенсивных боев в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях украинский майор Олег Ширяев, командир 225-го батальона, обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".

Во время интервью Fox News на передовой в Сумской области офицер признал, что украинской армии критически не хватает дальнобойных средств поражения, которые могли бы существенно изменить ситуацию на фронте.

"Главное, что нам нужно, - это ракеты большой дальности. Мы будем защищать нашу страну всеми доступными нам средствами. Эта война - самая большая война в мире со времен Второй мировой войны", - заявил он.

Майор подчеркнул, что борьба Украины - это не только сопротивление российской агрессии, но и завершение длительной исторической борьбы за независимость от Москвы:

"В течение последних 300 лет наше противостояние было шансом получить независимость. И я уверен, что мы выиграем эту войну".

По оценкам американских экспертов, поставки "Томагавков" могли бы предоставить Киеву преимущество на поле боя и усилить позиции в возможных переговорах по завершению войны.

Заместитель директора программы Фонда защиты демократий в России Джон Гарди заявил:

"Усиление дальних ударных возможностей Киева поможет навязать Москве большие расходы и подорвать российские наступательные операции. Это даст Украине и США больше влияния для достижения мира".

Позиция США: от намеков - до отказа

Президент Дональд Трамп в октябре допустил возможность передачи Украине ракет большой дальности во время встречи с Зеленским в Белом доме. Впрочем, впоследствии он заявил журналистам на борту Air Force One, что пока США не планируют предоставлять Украине "Томагавки".

Россия также предупреждала Трампа об "эскалации" в случае такого шага.

Несмотря на неопределенность с поставками дальнобойных ракет, Ширяев заверил, что украинские войска продолжат оборону независимо от внешней поддержки.

"Я уверен, что наши ВСУ продолжат защищать суверенитет Украины независимо от типа и количества оружия. Но "Томагавки" значительно усилили бы наши возможности", - подчеркнул он.

Российские потери и ситуация на фронте

Майор также рассказал о тактике российских войск, назвав ее "мясной атакой", и отметил, что даже в случае продвижения на Покровск РФ будет нести огромные потери.

"Каждый город здесь будет серьезной битвой. В Покровске они потеряют много солдат и их боеспособность серьезно пострадает", - добавил он.

Ширяев сейчас находится на Сумщине - стратегически важном регионе, который граничит с Россией и стал ключевым участком украинских контрнаступлений осенью.

"Томагавки" для Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, Украина несколько недель лоббирует в Вашингтоне поставки дальнобойных ракет "Томагавк". Пентагон якобы дал зеленый свет по поставкам, оставив политическое решение за президентом США Дональдом Трампом. Киеву надо искать еще и альтернативные варианты, пишет Sky News.

Напомним, что ранее госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина ведет "позитивные" переговоры о закупке ракет "Томагавк" и другого дальнобойного оружия.

