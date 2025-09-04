Переговоры об окончании войны зашли в тупик, ведь Россия собирается и дальше воевать, говорят чиновники в Европе.

Обсуждая гарантии безопасности для Украины, европейские лидеры все больше обеспокоены, поскольку похоже на то, что Россия готовит новое наступление на Украину, пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на осведомленные анонимные источники пишет, что на заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе речь шла о скоплении российских войск возле Покровска в Донецкой области. Также президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявлял, что Россия передислоцировала 100 000 солдат на линию фронта за пределами города.

Между тем в Париже на 4 сентября запланирована встреча "Коалиции желающих", которая имеет целью завершить на европейском уровне переговоры по гарантиям безопасности для Украины, сообщили изданию источники. После того планируется разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

По словам источников, европейцы, вероятно, хотят наметить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к усилению санкций против России, поскольку ее диктатор Владимир Путин не намерен встречаться с Зеленским в ближайшее время. Французы хотят донести Трампу, что Европа сделала свой вклад в поддержку Украины, и он должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль.

Ожидается, что на встрече в Париже будут присутствовать премьер-министры Нидерландов и Польши, президент Украины Зеленский, тогда как лидеры Великобритании, Италии и Германии, а также специальный посланник США Стив Уиткофф присоединятся через видеоконференцию.

Между тем высокопоставленный европейский дипломат заявил, что импульс дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Украине, который наблюдался в начале прошлого месяца, уменьшился, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшему наступлению на территорию Украины.

В материале говорится, что изнурительная летняя наступательная кампания России пока не привела к значительным территориальным достижениям для Кремля: российская армия за май-август захватила всего 2033 квадратных километра, или 0,3% от общей площади Украины.

Также, отмечается, Россия усилила воздушные атаки на фоне усилий Трампа по прекращению войны, и июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей в Украине с мая 2022 года, поскольку, по данным ООН, погибло 589 человек и 1152 получили ранения.

Путин не собирается прекращать войну

Как сообщал ранее УНИАН, осенью РФ может пойти в мощное наступление на 4 направлениях. По мнению генерал-майора запаса Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, РФ будет атаковать достаточно мощно на Купянском, Лиманском, Покровском направлениях и, возможно, на направлении Запорожья.

Также, по словам офицера ВСУ Андрея Ткачука, сейчас россияне стягивают резервы для прорыва возле Купянска. Он сообщил, что для города есть огромная угроза, поскольку там враг собрал большое количество своих резервов, использует для мясных штурмов "Шторм-Z", подтянул мотопехотную группу для осуществления прорыва.

Тем временем военный эксперт Павел Нарожный говорит, что РФ хочет сфокусироваться на одном направлении, и это, по его словам, будет отрезок фронта от Лимана до Покровского направления. Это россиянам нужно для того, чтобы выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Вас также могут заинтересовать новости: