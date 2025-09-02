Украина уже имеет горький опыт относительно гарантий безопасности.

Украина осуществляет многомиллиардную программу наращивания вооружений, которая будет финансироваться Европой. Этот план рассматривается как лучший шанс защититься от России на фоне сокращения американской помощи и неопределенности западных гарантий безопасности, пишет The New York Times.

Как Украина планирует защищать себя без гарантий безопасности Запада

Отмечается, что Украина не только хочет поддержать свою армию в ходе полномасштабного вторжения РФ, но и сделать ее основой послевоенного урегулирования. Это позволит сдержать Москву от повторного нападения.

Согласно этому плану, ставка будет сделана на развитие отечественной оборонной промышленности. В частности, в конце августа Украина запустила в производство свою дальнобойную крылатую ракету "Фламинго".

В издании напомнили, что "Фламинго" способна поражать цели на расстоянии около 3000 километров и имеет полезную нагрузку 1150 кг. Эта ракета может ударить не только по Москве, но и другим крупным российским городам.

Эксперты же считают, что Украине даже не придется применять "Фламинго". По их словам, это даже более мощный сдерживаюший фактор для России, чем любые западные гарантии безопасности.

"Серийное оружие дальнего действия, такое как "Фламинго", возможно, является самой сильной гарантией безопасности Украины в послевоенном европейском порядке", - заявил Фабиан Хоффман, эксперт по оружию из Университета Осло.

В издании отметили, что украинская армия вряд ли сравнится с российской по числу военнослужащих. Именно поэтому ставка на увеличение производства оружия имеет смысл.

Более того, Украина уже имеет горький опыт относительно гарантий безопасности. Еще в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США был подписан Будапештский меморандум, который подразумевал отказ Украины от своего арсенала ядерного оружия в обмен на обязанность других участников соглашения защищать страну и уважать ее суверенитет.

С какими проблемами сталкивается Украина

В издании подчеркнули, что пока неизвестно, насколько далеко может зайти это военное наращивание. Страны Европы уже сейчас испытывают бюджетные трудности, что может помешать им поддерживать тот уровень финансирования, на который рассчитывает Украина.

Также Украине необходимо решить проблему нехватки личного состава, добавили в издании. Только так украинская армия сможет стать настоящей сдерживающей силой.

Журналисты считают, что у Украины пока нет других вариантов, кроме как укреплять собственную оборону, так как обещания Запада о послевоенных гарантиях безопасности еще не превратились в конкретные обязательства. Стремление к укреплению собственных вооруженных сил только отражает опасения, что такие обещания могут никогда не реализоваться.

Что обсуждают союзники Украины

В издании отметили, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать на том, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение как можно скорее. Европейские союзники Украины считают, что сперва необходимо проработать вопрос гарантий безопасности для Киева, чтобы избежать новой войны в будущем.

Некоторые европейские страны выразили готовность разместить войска в Украине, а США заявили, что могут направить воздушную поддержку. Уже в этот четверг, 4 сентября, в Париже пройдет саммит "коалиции желающих", на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, напомнили журналисты.

Тем не менее дискуссии о гарантиях безопасности пока не принесли значительных результатов. В это же время Россия пытается сорвать их, требуя права голоса в некоторых вопросах, подчеркнули в издании.

Именно поэтому Украина сосредоточена на разработке собственных гарантий безопасности. Производство украинского оружия и закупка западного вооружения - это области, на которые Россия почти не сможет повлиять, отметили в издании.

"Это не то, что россияне могут действительно обсуждать. Это наше преимущество", - сказала журналистам Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

В издании отметили, что недавние обещания Германии и Норвегии предоставить в следующем году до 10 миллиардов долларов в виде военной и гражданской помощи Украине говорят о том, что Европа готова принять этот вызов. Такие крупные суммы знаменуют собой перелом, так как ранее западные партнеры предоставляли меньшие краткосрочные финансовые ассигнования.

Аналитики рассказали журналистам, что более крупные финансовые пакеты могут помочь Украине лучше планировать долгосрочную задачу по вооружению своей армии.

"Вся модель заключается в том, что мы получаем контракты, письменные соглашения, в которых указано, что к этому году мы получим такое-то количество оружия для Украины от США и европейских стран", - сказал президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко.

По его словам, собственная ракетная программа Украины является лучшей гарантией безопасности. Он уверен в том, что Москву удастся сдержать от нового нападения, если в распоряжении Украины будет несколько сотен баллистических ракет большой дальности.

В Париже пройдет саммит "коалиции желающих" - что известно

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что 4 августа в Париже пройдет саммит "коалиции желающих". Участие во встрече, в частности, лично примет президент Украины Владимир Зеленский. Ряд других лидеров присоединится к саммиту в виртуальном формате.

Одной из главных тем встречи станут дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине. Лидеры планируют обсудить послевоенные гарантии безопасности, которые помогут сдержать РФ от нового нападения.

