Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы по наращиванию ее оборонного потенциала.

Власти США хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть оборонных возможностей НАТО: от разведки до ракет.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, такое заявили представители Пентагона на встрече с несколькими европейскими делегациями. "Перенос этого бремени с США на европейских членов радикально изменит то, как Вашингтон сотрудничает с важнейшими военными партнерами", - написало издание.

Журналисты отметили, что на встрече представители Пентагона заявили, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы по наращиванию ее оборонного потенциала.

Видео дня

Что требует Вашингтон

Американские официальные лица пригрозили, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах обороны НАТО, сообщили источники.

При этом они не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы в принятии на себя большей части ответственности.

"Также неясно, отражает ли срок 2027 год позицию Белого дома или лишь мнение некоторых должностных лиц Пентагона", - написало издание и акцентировало, что в Вашингтоне есть серьезные разногласия по поводу военной роли США в Европе.

Реакция и проблемы Европы

Несколько европейских чиновников заявили, что срок 2027 года нереалистичен, независимо от того, как Вашингтон оценит прогресс, поскольку для быстрой замены некоторых американских сил и средств Европе нужно больше, чем просто деньги и политическая воля.

В частности, как отметило издание, европейские члены НАТО сталкиваются с проблемой задержки производства военной техники.

Отмчается, что хотя официальные лица США призвали Европу покупать больше американского оружия и техники, некоторые из самых ценных образцов будут поставлены через несколько лет, если заказать их прямо сегодня.

США также предоставляют возможности, которые невозможно просто купить, например, уникальные разведывательные данные, данные наблюдения и опознания, которые оказались ключевыми в военных действиях Украины.

Что говорят в НАТО

Представитель альянса сказал изданию, что европейские союзники и так начали брать на себя больше ответственности за безопасность континента, но никак не прокомментировал срок до 2027 года.

"Союзники осознали необходимость увеличения инвестиций в оборону и перекладывания бремени обычных вооружений с США на Европу", - заявил чиновник.

Трамп и европейские члены НАТО

Европейские страны в целом приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя большую ответственность за свою безопасность и пообещали значительно увеличить расходы на оборону.

Евросоюз задался целью подготовиться к самообороне к 2030 году. Власти ЕС признали, что должны устранить пробелы в своей системе противовоздушной обороны, беспилотниках, средствах кибервойны, боеприпасах.

Администрация Трампа постоянно заявляет о необходимости увеличения вклада европейских союзников в НАТО.

В ходе предвыборной кампании осенью 2024 года Трамп часто критиковал европейских союзников, а уже в июне этого года на саммите лидеров НАТО он горячо хвалил европейцев за согласие с планом США по увеличению годовых оборонных расходов государств-членов до 5% от ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: