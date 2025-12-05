Приложением года на iPhone стал ежедневный планировщик Tiimo, а игрой года – карточная игра о покемонах.

Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих девайсов: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro. В подборку вошли 17 наименований

По словам корпорации, победителей отбирали за "техническую изобретательность" и "долгосрочное культурное влияние".

Приложения

Приложение года для iPhone — ежедневный планировщик Tiimo;

Приложение года для iPad — ИИ-видеоредактор Detail;

Приложение года для Mac — редактор для написания эссе Essayist;

Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис HBO Max;

Приложение года для Apple Watch — фитнес-приложение Strava.

Приложение года для Vision Pro — видео‑путешествия Explore POV.

Игры

Кроме того, Apple отдельно упомянула шесть игр и приложений, которые оказали положительное культурное воздействие:

