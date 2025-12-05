Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих девайсов: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro. В подборку вошли 17 наименований
По словам корпорации, победителей отбирали за "техническую изобретательность" и "долгосрочное культурное влияние".
Приложения
- Приложение года для iPhone — ежедневный планировщик Tiimo;
- Приложение года для iPad — ИИ-видеоредактор Detail;
- Приложение года для Mac — редактор для написания эссе Essayist;
- Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис HBO Max;
- Приложение года для Apple Watch — фитнес-приложение Strava.
- Приложение года для Vision Pro — видео‑путешествия Explore POV.
Игры
- Игра года для iPhone — Pokémon TCG Pocket;
- Игра года для iPad — DREDGE;
- Игра года для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!;
- Игра года для Apple Arcade — WHAT THE CLASH?;
- Игра года в Apple Arcade — Porta Nubi.
Кроме того, Apple отдельно упомянула шесть игр и приложений, которые оказали положительное культурное воздействие:
- Art of Fauna — пазлы с животным;
- Be My Eyes — приложение для незрячих и слабовидящих людей;
- Chants of Sennaar — головоломка-приключение;
- despelote — футбольное приключение о беззаботном детстве;
- Focus Friend — игровое приложение‑таймер для концентрации;
- StoryGraph — платформа для любителей чтения.
