Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих девайсов: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro. В подборку вошли 17 наименований

По словам корпорации, победителей отбирали за "техническую изобретательность" и "долгосрочное культурное влияние".

Приложения

  • Приложение года для iPhone — ежедневный планировщик Tiimo;
  • Приложение года для iPad — ИИ-видеоредактор Detail;
  • Приложение года для Mac — редактор для написания эссе Essayist;
  • Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис HBO Max;
  • Приложение года для Apple Watch — фитнес-приложение Strava.
  • Приложение года для Vision Pro — видео‑путешествия Explore POV.

Timo

Игры

Pokémon TCG Pocket

Кроме того, Apple отдельно упомянула шесть игр и приложений, которые оказали положительное культурное воздействие:

  • Art of Fauna — пазлы с животным;
  • Be My Eyes — приложение для незрячих и слабовидящих людей;
  • Chants of Sennaar — головоломка-приключение;
  • despelote — футбольное приключение о беззаботном детстве;
  • Focus Friend — игровое приложение‑таймер для концентрации;
  • StoryGraph — платформа для любителей чтения.

