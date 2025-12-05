Артисты сходили на концерт Монатика.

Известный украинский певец Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) на фоне слухов о разрыве с дизайнером Дашей Кацуриной посетил концерт, на котором засветилась и его бывшая жена, певица Надя Дорофеева.

"Сходили на концерт к любимому Монатику. Получили огромное удовольствие и встретили столько прекрасных людей", - отметила исполнительница в своем Instagram.

Концерт состоялся вечером 4 декабря в Национальном академическом театре оперы и балета Украины.

Надя Дорофеева появилась на мероприятии со своим нынешним супругом, ресторатором Мишей Кацуриным.

Дантес пришел вместе с шоуменом Алексеем Дурневым.

Как писал УНИАН, Владимир Дантес и Даша Кацурина публично не подтверждали слухи о разрыве отношений. Однако, на днях дизайнер удивила подписчиков признанием. Она сообщила, что пользуется приложением для знакомств.

