Анкара сигнализирует готовность отказаться от российской системы С-400, что может открыть путь к отмене санкций и возвращению к проекту F-35.

Турция приблизилась к решению проблемы российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые стали причиной ее исключения из совместной программы истребителей F-35 и введения санкций США. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, один из ближайших союзников президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Баррак, выступая на конференции в Абу-Даби, сообщил, что вопрос по С-400 может быть урегулирован уже "в течение следующих четырех-шести месяцев". На вопрос, движется ли Анкара к полному отказу от российской системы, он ответил утвердительно.

Предпосылки: десятилетний конфликт из-за российских ракет

Турция приобрела С-400 почти десять лет назад, что стало самым большим вызовом ее отношениям с США и НАТО. Несмотря на то, что система фактически не используется, Анкара все еще владеет ракетами, радарами и другим оборудованием.

Видео дня

Вашингтон тогда исключил Турцию из программы F-35, а против турецких оборонных компаний были введены санкции CAATSA, которые блокировали доступ к американским оборонным технологиям.

В НАТО неоднократно подчеркивали: использование С-400 на территории страны-члена создает риски утечки разведданных в Россию, особенно если они применяются параллельно с F-35.

Трамп намекает на возможность сделки

После встречи Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в сентябре в Белом доме президент США допустил, что вопрос возвращения Турции к программе F-35 может быть пересмотрен. Он даже предположил возможность продажи Анкаре новейших малозаметных истребителей, известных как "квотербеки неба", стоимость которых достигает более 100 миллионов долларов за единицу.

Впрочем, Трамп сразу дал понять, что ожидает соответствующих шагов от Анкары - в частности по уменьшению зависимости от российских энергоносителей. По словам Баррака, Турция уже сокращает импорт российской нефти и газа.

Дипломат добавил, что сейчас между Трампом и Эрдоганом установился "настоящий броманс", что значительно улучшило двусторонние отношения после возвращения Трампа к власти.

Роль Турции в плане Трампа по Газе

Вашингтон хочет привлечь Турцию в состав международных стабилизационных сил, предусмотренных мирным планом Трампа для Газы. По словам Баррака, Анкара могла бы сыграть ключевую роль в обеспечении разоружения ХАМАС - благодаря ее контакту с руководством движения.

Впрочем, он сомневается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласится на участие Турции, учитывая глубокий политический раскол между странами. "Это было бы гениально, но не думаю, что такое доверие существует", - отметил посол.

Вас также могут заинтересовать новости: