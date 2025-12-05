Автомобили Ford F-Series выпускаются Ford Motor Company более 70 лет.

С начала года и до октября самым продаваемым автомобилем в США стал легендарный Ford F-Series. Об этом сообщает Focus2Move.

Продажи авто выросли на 11,7%, а его доля на американском рынке составляет впечатляющие 5,1%.

Пикапы Ford F-Series давно стали настоящей классикой - их более 70 лет выпускает компания Ford Motor Company. За это время сменилось много поколений этого авто. Общее количество Ford F-Series по состоянию на начало 2025 года оценивают в более 40 миллионов машин.

Видео дня

На втором месте находится еще одно легендарное американское авто - полноразмерный пикап Chevrolet Silverado. В то же время третье занял японский автомобиль - супер-популярный в Украине (и не только) кроссовер Toyota RAV4. Обе модели продемонстрировали умеренный рост продаж.

В целом десятка лидеров в США выглядит так:

Ford F-Series (+11,7%). Chevrolet Silverado (+2,2%). Toyota RAV4 (+2,1%). Honda CR-V (+3,1%). Ram Pick Up (-4,8%). Chevrolet Equinox (+49,6%). GMC Sierra (+19,9%). Toyota Camry (+3%). Tesla Model Y (-16,8%). Toyota Tacoma (+54,7%).

Лучшие автомобили - что говорят специалисты

Специалисты назвали лучший современный внедорожник. Им стал Land Rover Defender Octa. По словам экспертов, авто предлагает превосходную динамику, улучшенную проходимость и передовые технологии безопасности. Автомобиль идеально подойдет для езды по грязи, бродам и склонам.

Также недавно был выбран лучший подержанный семейный автомобиль в 2025 году. Выбор пал на Volkswagen Polo, который имеет просторный салон, премиум-оснащение и продвинутые для своего уровня технологии.

Вас также могут заинтересовать новости: