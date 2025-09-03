Пока продолжаются консультации на уровне президента Украины и лидеров Европы, сказал советник.

Замораживание боевых действий по линии фронта рассматривается как один из сценариев завершения войны. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если говорить реалистично, да, один из возможных сценариев – заморозка по линии фронта. И президент об этом говорит. Но я думаю, что решение о сценарии, который будет финальным, будет принимать президент", – сказал он в интервью "Новости. LIVE".

По его словам, пока продолжаются консультации на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы.

"Есть четкое видение и понимание рисков, которые будет нести Россия. Есть неплохой переговорный процесс, несмотря на все, с нашими американскими партнерами. Я думаю, что после событий в Пекине и Тяньцзине Соединенные Штаты еще более реалистично будут смотреть на то, что в мире происходит: какая идет перестройка, кто будет доминировать и зачем позволять эту перестройку доводить до конца. Если ты хочешь, чтобы эта перестройка не выглядела антиамерикански, тебе нужно инвестировать в Украину, инвестировать в то, чтобы война финализировалась более-менее справедливо. Чтобы Россия не получила ничего. Никаких дивидендов", – констатировал Михаил Подоляк.

Завершение войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что южнокорейский сценарий завершения войны теоретически мог бы реализоваться для нашей страны. Однако это будет означать, что мы не будем в полной безопасности.

Он также добавил, что сравнение войны в Украине с ситуацией в Южной Корее имеет свои пределы. Угроза со стороны России гораздо больше, чем со стороны КНДР:

"Население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, в то время как в России – более 140 миллионов. Невозможно сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Точное копирование южнокорейской модели, вероятно, не подойдет Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель – хороший пример", – сказал президент.

