Также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ.

Поражены Сызранский нефтеперерабатывающий завод и морской порт в Краснодарском крае России.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край) в ночь на 5 декабря.

"Этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Так, было зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, отметили в Генштабе, поражены мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области. Ежегодный объем его переработки составляет от 7 до 8,9 миллиона тонн нефти в год. Этот НПЗ так же задействован в обеспечении вооруженных сил России.

"Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ - там повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

"По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок", - рассказали в Генштабе.

Что известно о ночной атаке по РФ

Как сообщал УНИАН, ранее в российских пабликах говорилось о том, что Темрюкский морской торговый порт в Краснодарском крае атакуют дроны. Впоследствии были сообщения о поражении резервуаров с топливом и пожаре.

Затем власти Краснодарского края подтвердили данные о поражении и пожаре, отметив, что были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке, произошло возгорание.

Кроме того, мэр Сызрани Сергей Володченков сообщил, что город подвергся атаке украинских беспилотников. В телеграм-каналы выложили снимки, на которых видно, что над городом возник пожар. Очевидцы слышали пять-семь взрывов и стрельбу.

