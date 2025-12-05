Макрон призвал США оставаться с Европой, чтобы достичь длительного мира в Украине

По его словам, в Европе приветствуют и поддерживают мирные усилия, которые прилагают Соединенные Штаты Америки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что единство между Европой и Соединенными Штатами является ключевым для поддержки Украины. Он опроверг информацию, распространенную журналистами, что существует риск предательства Украины со стороны США. Как сообщает Reuters, об этом Макрон сказал на брифинге во время визита в Китай.

"Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу является чрезвычайно важным. И я говорю это снова и снова, нам нужно работать вместе", - сказал он.

По его словам, в Европе приветствуют и поддерживают мирные усилия, которые прилагают Соединенные Штаты Америки.

"Соединенным Штатам Америки нужны европейцы, которые возглавят эти мирные усилия", - отметил Макрон.

Президент Франции также прокомментировал информацию, распространенную в СМИ, где он и канцлер Германии якобы выразили серьезный скептицизм относительно усилий США в переговорах по достижению мира между Украиной и Россией.

"Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был длительным и прочным", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, накануне немецкое издание Spiegel со ссылкой на утечку информации после секретной телефонной конференции с участием европейских лидеров написало, что Макрон опасается, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ.

Отмечалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон имеют глубокое недоверие к США, когда дело касается мирных переговоров с Украиной и Россией.

При этом, по данным СМИ, в США пытаются переложить на Европу большую часть оборонных возможностей НАТО уже к 2027 году. Если этого не произойдет, то США могут прекратить участие в некоторых механизмах обороны НАТО.

