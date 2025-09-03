Сейчас Россия не может атаковать по всей линии фронта, как это было в начале лета, говорит Павел Нарожный.

Силам обороны удалось выровнять ситуацию на Сумщине. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Если смотреть на информацию от Генерального штаба, то там в худшем случае 5-6 боестолкновений в сутки. Это ни в какое сравнение не идет с тем, что было в июне, когда было 25-30. Кроме того, на юге Украины ситуация относительно спокойная. Хотя там и есть значительные группировки врага, но они делают относительно небольшое количество атак", - сказал Нарожный.

Он добавил, что сейчас россияне хотят сфокусироваться на одном направлении. И это, по его словам, будет отрезок фронта от Лимана до Покровского направления. Там россияне сфокусируют свои усилия для того, чтобы выйти на админграницы Луганской и Донецкой области.

"А с других участков фронта они будут перебрасывать. Они там сейчас накапливаются. Чего они ждут - сказать очень трудно. Возможно, этого окончательного накопления для формирования какой-то ударной группировки, чтобы наступать дальше. Возможно там подвоза боеприпасов ожидают, или чего-то вроде такого. Но очевидно, они уже не атакуют на всех линиях фронта одновременно, как это было в начале летней кампании", - добавил Нарожный.

В то же время он отметил, что самая тяжелая ситуация сейчас в районе Купянска, поскольку враг там проводит наибольшее количество штурмов.

"Там ситуация очень двоякая. С одной стороны, враг очень давит. Но даже на этих участках мы видим наши успешные контратаки, когда некоторые села освобождают. Это свидетельствует, что мы можем не только стойко отбивать, удерживать позиции. Но и контратаковать. А значит и наши силы там довольно мощные. И возможности сосредоточены там очень сильные. Это свидетельствует о моральном состоянии врага. Их постоянно бросают в атаку, они постоянно стачиваются. И какого-то запала, чтобы идти дальше, у них нет", - пояснил Нарожный.

Ранее аналитики DeepState сообщили о захвате россиянами населенного пункта Воскресенка в Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся вблизи Малиевки и Каменки.

Как рассказал руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, однако на фронт из них попадает около трети. Также он согласился с цифрами президента Владимира Зеленского о том, что за день Украина теряет 18 солдат погибшими, 243 ранеными, 73 - пропавшими без вести. В то же время, волонтер отметил, что у страны-агрессора потери гораздо больше.

