Как свидетельствуют данные Google, настоящим хитом среди видеоигр этого года стал многопользовательский шутер Arc Raiders.

Google подвела итоговые результаты за 2025 год и опубликовала подборку самых популярных поисковых запросов. Развлечения, событие, личности и многое другое – специалисты поисковика учли самые интересные сферы. Геймерам же в первую очередь интересны игры и в 2025 году на вершине списка оказался неожиданный победитель.

Судя по данным Google, собранным по всему миру, чаще всего в 2025 году искали Arc Raiders – экстракшен-шутер, вышедший в октябре на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Примечательно, что GTA 6 не попала даже в первую пятерку – долгострой Rockstar оказался только на седьмом месте.

Рядом с Arc Raiders расположился еще один многопользовательский шутер – Battlefield 6. А замыкает тройку вовсе не Clair Obscur: Expedition 33, которая стала главной сенсацией года, а головоломка Strands от New York Times, в которой нужно искать слова в сетке из букв.

Видео дня

Топ-10 запросов игр за 2025 год в Google:

ARC Raiders; Battlefield 6; Strands; Split Fiction; Clair Obscur: Expedition 33; Path of Exile 2; GTA 6; Pokemon Legends: Z-A; Minecraft; Roblox.

Напомним, что самым частым запросом среди игр в 2023 году была Hogwarts Legacy. А в 2024-м первое место неожиданно заняла браузерная головоломка Connections от The New York Times.

Как ARC Raiders стала самой популярной игрой в мире

Обозреватели называют ARC Raiders одним из лучших представителей жанра "экстракшен" с большущим потенциалом. Игра подойдет новичкам, но при этом оставляет простор для тех, кто любит тактический и напряженный геймплей.

Также ARC Raiders решает проблему игроков-"одиночек". Шутер приоритизирует отряды и соло-игроков, помещая вас в лобби с теми, кто не имеет постоянной команды или не готов противостоять слаженным группам.

На пике в Steam в игру одновременно играли более 460 000 человек, а на всех платформах – свыше 700 000. А ее общий тираж, согласно аналитикам, может скоро преодолеть отметку в 7 миллионов. Постоянные обновления, поддержка разработчиков и активное сообщество держат интерес даже после релиза.

Ранее УНИАН писал, что Helldivers 2 на ПК внезапно "похудела" со 154 ГБ до 23 ГБ – при этом загрузки миссий почти не пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: