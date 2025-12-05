Тральщики проекта 12700 разработаны для борьбы с морскими минами.

На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) состоялась церемония спуска на воду нового морского тральщика "Дмитрий Лысов" проекта 12700. Об этом ОСК сообщила в своем Telegram-канале.

По словам россиян, "Дмитрий Лысов" стал одиннадцатым серийным кораблем противоминной обороны в линейке.

Тральщики проекта 12700 разработаны конструкторским бюро ОСК "Алмаз" по заказу российского Военно-морского флота специально для борьбы с морскими минами.

В России их относят к "новому поколению" минно-тральных сил. Сообщается, что корабли могут обнаруживать подводные мины в воде акваторий и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Корпуса кораблей изготовлены из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.

Экипаж корабля проекта 12700 составляет 44 человека. В состав вооружения входит, в частности, 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-306.

По состоянию на август этого года было запланировано строительство 15 таких кораблей.

Российский флот - главное

На Западе считают, что у российского флота есть серьезные проблемы.

Из-за провалов в модернизации единственного авианосца, частично разрушенной судостроительной отрасли, ограниченного бюджета и российско-украинской войны Кремль де-факто потерял способность иметь полноценные надводные силы.

В то же время россияне продолжают активно строить свой флот. В августе УНИАН сообщил, что в состав российского ВМФ вошли патрульный корабль "Виктор Великий", а также малые ракетные корабли "Тайфун" и "Ставрополь".

