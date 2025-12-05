Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии.

В Черниговской области в результате системной аварии в сети обесточены 90% абонентов. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".

"В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточены 90% абонентов", - говорится в сообщении.

В облэнерго отметили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии.

Ситуация с отключением света в Украине

Сегодня в шести областях Украины из-за последствий российских атак по энергосистеме применены аварийные отключения света.

По данным "Укрэнерго", аварийные обесточивания применены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично в Кировоградской областях.

В компании также отметили, что в ночь на 5 декабря Россия в очередной раз атаковала энергообъекты в нескольких регионах, в результате чего повреждено оборудование, произошли локальные обесточивания. В "Укрэнерго" добавили, что аварийно-восстановительные работы уже начались.

Кроме того, в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины до конца текущих суток поочередно отключают свет. Объем отключений составляет от 0,5 до 3 очередей потребителей. Для бизнеса и промышленности применяются графики ограничения мощности.

