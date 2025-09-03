По его словам, развитие Южной Кореи несопоставимо с развитием КНДР.

Сценарий Южной Кореи теоретически может реализоваться в Украине, но это будет означать, что мы не будем в полной безопасности, пока рядом будет такая Россия. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Point.

Журналист отметил, что после Корейской войны не было настоящего мирного договора, однако Южная Корея процветала.

"Это пример, показывающий, что ценности восторжествовали. Развитие Южной Кореи несопоставимо с развитием Северной Кореи, где мы наблюдаем реальный экономический и цивилизационный упадок. Я говорю даже не о людях, а об инфраструктуре, экономике и развитии. Южная Корея совершила скачок вперёд в развитии цивилизации, технологий и экономики, потому что культивирует гуманизм. Самое главное для государства: сосредоточиться на людях", - сказал он.

Зеленский ответил на вопрос о том, возможен ли такой сценарий в Украине.

"Я говорю вам, что всё возможно. Стоит отметить, что у Южной Кореи есть надёжный союзник: Соединённые Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять над собой контроль. Так что всё относительно: южнокорейцы по-прежнему сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они находятся под защитой альянса, но пока Северная Корея остаётся такой, какая она есть, пока характер её руководства остаётся прежним, Южная Корея не будет в полной безопасности. И, поверьте, у них есть многочисленные системы ПВО, которые гарантируют её безопасность", - отметил президент.

По его словам, Украина полна решимости получить надёжные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые есть у Южной Кореи. Он добавил:

"Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, в то время как в России - более 140 миллионов. Невозможно сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Точное копирование южнокорейской модели, вероятно, не подойдёт Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, её экономическая модель - хороший пример".

Война в Украине - позиция Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет идти на территориальные уступки России или обмен территориями. По его словам, никто не может дать гарантий, что Путин и в дальнейшем не продолжит оккупировать украинские земли.

Он заверил, что в любом случае мы не можем отдавать Путину территории. Глава государства подчеркнул, что РФ уже имеет огромные потери своих военнослужащих. А в течение четырех лет российский диктатор не смог оккупировать даже 30% Донбасса.

