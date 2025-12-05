В планах "Фарес-Коре" продавать ряд северокорейских средств для улучшения потенции.

На фоне резкого падения рождаемости в России, которая в этом году опустилась до самого низкого уровня за два века, стало известно, что Северная Корея планирует поставлять в РФ афродизиаки. Издание NK News сообщило, что подсанкционная Korea Sobaeksu United Corporation готовится наладить экспорт средств для повышения потенции на российский рынок.

Как выяснилось из данных Федеральной службы по аккредитации, краснодарская компания "Фарес-Коре" в конце ноября подала более десяти заявок на импорт "лечебно-профилактической продукции" из КНДР.

Как пишет The Moscow Times, отправителем значится компания Sobaeksu, которую ООН связывает с северокорейским министерством оборонной промышленности, ответственным за ракетную и ядерную программы Пхеньяна.

В планах "Фарес-Коре" - продавать под собственным брендом ряд северокорейских средств для улучшения потенции. Среди заявленной продукции - мака, экстракт рапса, маточное молочко, кордицепс, грибы рейши и горец китайский, которые традиционно считаются афродизиаками. В других партиях указаны добавки из алоэ, красного дрожжевого риса, пустырника, сливы и бета-глюкана.

В то же время Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) ранее отмечало, что подобные афродизиаки относятся скорее к сфере фольклора, чем к доказательной медицине.

Как писал УНИАН, рождаемость в РФ сокращается с начала полномасштабной войны, которую она начала против Украины в 2022 году. В частности, в январе-марте 2024 года показатель уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, в Белгородской области, которая граничит с Украиной, падение составило 10,2%, в некоторых других регионах снижение рождаемости также было больше, чем в среднем по стране. Во многих российских городах рождаемость уменьшается именно из-за мобилизации, ведь очень много мужчин отправляют на войну в Украину.

