Цены на огурцы в Украине побили исторический рекорд за 8 лет: сколько стоит килограмм

Производители говорят, что нынешняя стоимость овоща - это еще не предел.

Цены в Украине на тепличные огурцы продолжают расти, и уже достигли диапазона 100-130 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем за неделю до этого.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что нынешняя стоимость овоща - самая высокая как минимум за последние восемь лет.

Повлияло на рост цен дальнейшее сокращение предложения местной продукции из-за сезонности. При этом сохраняется стабильный спрос со стороны как оптовых компаний, так и розничных сетей, а импорт не может перекрыть нехватку внутреннего предложения.

По состоянию на начало декабря большинство крупных тепличных комбинатов Украины фактически завершили реализацию огурца очередного оборота. Единичные компании продолжают продажи лишь небольшими партиями, причем по ценам, которые никак не могут конкурировать с импортной продукцией.

Таким образом, огурец стоит в среднем уже на 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом аналитики прогнозируют, что овощ будет дорожать и в дальнейшем.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Килограмм огурца короткоплодного в Сильпо можно найти за 104 грн/кг.

Огурец тепличный весовой в Varus продают по 94,9 гривни за килограмм.

В АТБ огурцы из Турции продают со скидкой по 84,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Уже во второй декаде декабря начнут прибавлять в цене продукты, которые украинцы используют для приготовления блюд к рождественскому и новогоднему столу - согласно прогнозам, их стоимость увеличится ориентировочно на 10%.

Однако картофеля в Украине точно будет достаточно из-за хорошего урожая, который в этом году соберут с больших площадей под культуру, поэтому цена на этот овощ в ближайшее время будет умеренной.

