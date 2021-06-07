Андрей Косюр защищал Украину от российской агрессии в 2014 году.

В Луцке умер военный Андрей Косюр, защищавший Украину на Донбассе.

Об этом пишет местное информагентство "ВолиньPost"со ссылкой на Союз воинов АТО Волынской области.

Смерть наступила прошлой ночью.

Андрей Косюр родился 4 декабря 1986 года, имеет малолетнего сына Давида. Он служил в 51-й бригаде в 2014-м году, проходил срочную службу во время первой волны мобилизации. Отмечается, что он имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны, проходил исследования в лаборатории сна доктора Погорецкого Юрия Несторовича. Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.

Как сообщалось, в Виннице вечером 1 июня в реанимации больницы от тяжелых травм и ожогов скончался боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным "Легионер".

На днях в Донецкой области Служба безопасности Украины ликвидировала замаскированный тайник с военными средствами поражения, оставленный боевиками группировки террориста Игоря Гиркина.

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Автор: Юрий Годован