Враг совершил комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами по городу.

В ночь на 21 августа россияне атаковали ракетами и "Шахедами" город Львов. По предварительной информации, в результате ударов пострадали люди. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в своем телеграмм-канале.

"Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку шахедами и ракетами. Опять, как и месяц назад, прилетело на улице Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие", - рассказал мэр.

По его словам, взрывной волной повреждены крыши и окна десятков домов. Он отметил, что все службы работают на месте.

"Также есть информация о возгорании в других местах! Проверяем! Готовим комиссию по чрезвычайным ситуациям", - добавил Садовый.

Обновлено в 7:58. По информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы.

"Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы", - добавил он.

Ночная атака по Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на четверг российская армия дронами и ракетами ударила по городам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Воздушные силы сообщали о запуске вражеских БпЛА "Шахед", ракет "Кинжал", "Калибр", Х-101. Значительное количество целей было направлено на западные регионы.

В частности, российские войска ударили по городу Мукачево Закарпатской области. Под прицелом было одно из предприятий. На месте возник пожар, власти попросили жителей не выходить без необходимости на улицу и плотно закрывать окна. Также известно, что из-за вражеского удара пострадали 12 человек. Кроме того, был атакован и Луцк. Сейчас, по словам городского головы Игоря Полищука, пострадавших и погибших там нет.

