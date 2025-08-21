Коваленко отметил, что это была "максимально тупая атака".

С военной точки зрения, такие атаки, как российские оккупанты совершили по Украине в ночь на 21 августа, вообще не имеют никакого смысла.

Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Опять максимально тупая атака россиян ракетами и "Шахедами" по многим городам: Львов, Ровно, Луцк, Мукачево и не только. С военной точки зрения, атаки вообще не имеют никакого смысла. Войну Россия не выиграет, тыл не сломает, на поле боя это не повлияет. Просто желание убивать и кошмарить гражданских. Впрочем, опять же, это не повлияет на войну никак", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Коваленко, "разные патрушевы, Герасимовы постоянно приносят Путину бумаги, что Украина "скоро упадет", и он дает добро и затягивает войну, уклоняясь от решения вопроса с ее завершением".

"Конечно, Путина нужно дожимать. Потому что его поведение корректируется исключительно через давление. Трамп уже сузил его поле для маневра, нужно еще поработать. Иначе вот такие тупые удары продолжатся", - написал руководитель ЦПД СНБО.

Он также отметил, что в Мукачево был атакован завод американской компании, который специализируется на электронике. Кроме того, россияне атаковали польское предприятие в Виннице, а также мощности азербайджанского Socar, то есть гражданские объекты.

"Путин как обычная крыса передает сигнал Трампу. Даже не знаю, есть ли более отвратительная нация на планете, чем русня. Обычные крысы гнилые", - подчеркнул Коваленко.

Последствия ночной российской атаки

Как сообщал УНИАН, в Мукачево две вражеские ракеты морского базирования типа "Калибр" попали в предприятие с иностранными инвестициями. Речь идет о заводе, где изготавливались бытовые приборы. Это гражданская инфраструктура.

Из-за удара по промышленному объекту ранения получили 15 гражданских лиц: самому младшему 22 года, а самому старшему - 63.

