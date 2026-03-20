СЗЧ и проблемы на фронте: военный оценил эффективность 'бусификации'

ТЦК выполняют план, а что будет дальше с этими "бусифицированными", "никого не волнует".

В Украине принудительная мобилизация создает лишь финансовую нагрузку на государственный бюджет и проблемы на фронте.

Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Киев24. Он отметил, что граждане, которых мобилизовали из-за "бусификации", часто не готовы к боевым действиям и становятся обузой для опытных штурмовиков.

Ярославский отметил, что погоня территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за показателями мобилизованных лишь вымывает бюджетные средства без реального усиления обороноспособности, ведь подготовленный за государственные средства человек в итоге просто покидает позиции.

Он заметил, что люди, которые не хотят воевать, при первой же возможности уйдут в СЗЧ. "Это будет либо обучение с БЗВП, либо боевая бригада, либо при первом же бою он бросит оружие и сбежит. То есть такие люди вообще с самого начала настроены на побег", – отметил военный.

В связи с этим Ярославский подчеркнул, что ТЦК выполняют план, а что будет дальше с этими "бусифицированными" – "никого не волнует". А государство при этом тратит на это все деньги – на обучение, зарплаты, продовольствие, форму.

Он сказал, что это нагрузка на бюджет, то есть государство потратило на подготовку человека 50-100 тыс. грн, а он потом уходит в СЗЧ:

"А теперь умножьте это на тысячи людей, и станет видно, какие пустые траты несет государство".

Мобилизация в Украине

25 февраля в ТЦК и СП рассказали, как наказывают начальников за невыполнение "мобилизационного плана". Там рассказывали, что полковников-начальников штрафуют, а за явное невыполнение плана будут налагать взыскания, но на передовую отправлять не будут.

1 марта советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестнов высказал мнение, что Украине нужны пункты вербовки иностранцев по всему миру для пополнения рядов ВСУ и система работы с иностранцами.

А 2 марта заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что улучшение ситуации с ротацией военных на передовой возможно в середине или конце весны.

