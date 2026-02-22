В марте в Украине продолжится мобилизация - узнайте, кто под нее подпадает.

Из-за полномасштабной войны введена принудительная мобилизация в Украине. Призыв граждан будет продолжаться как минимум до конца военного положения, которое Верховная Рада продлила до 4 мая 2026 года. Воинская обязанность на данный момент распространяется только на мужской пол, а за ее выполнением следят ТЦК (территориальные центры комплектования).

Мы разобрались, кто подлежит мобилизации в марте 2026 года, и каких граждан на фронт призывают в первую очередь.

Кого будут призывать в армию в 2026 году

Как сообщают в Верховной Раде, мобилизация в ближайшем времени может быть ужесточена. Министерство обороны готовит список предложений, которые будут обсуждать в правительстве.

О конкретных изменениях в законодательстве пока не известно, поэтому это пока лишь новости - мобилизация согласно им будет ужесточена, чтобы граждане, которые уклоняются от обязанности, не могли избежать ответственности. Однако правительство также хочет устранить возможность конфликтов между гражданами и работниками ТЦК.

На данный момент мобилизации подлежат три категории граждан:

мужчины возрастом 25-60 лет, которые не имеют проблем со здоровьем и признаны пригодны к службе, а также у которых отсутствует отсрочка или бронь от призыва;

мужчины возрастом от 18 до 60 лет, если они имеют военный опыт;

мужчины, которые имеют основания для получения отсрочки, но не оформили ее официально.

Люди, которые входят в этот перечень, могут получить мобилизационную повестку на почте или на улице непосредственно от работников ТЦК. После этого лицо обязано явиться в Территориальный центр и пройти военно-врачебную комиссию, которая определит его пригодность к службе. Если проигнорировать это требование, то гражданину начислят штраф ТЦК.

Если у мужчины есть оформленная в "Резерве" отсрочка или бронь на работе, то принудительно мобилизовать его не могут. Такой украинец может только подписать добровольный контракт на службу.

Какой призывной возраст в Украине 2026

Призывной возраст на данный момент начинается с 25 лет и длится до 60 лет. Такие мужчины считаются военнообязанными, если не имеют противопоказаний к службе по здоровью.

Однако принудительная мобилизация до 25 лет также возможна, если юноша прошел базовую военную подготовку, военную кафедру или службу в армии. Таким гражданам выдают военный билет и включают в мобилизационный ресурс. В остальных случаях мужчину 18-24 лет забрать на фронт не могут.

Мобилизация 50+ в основном проводится в подразделения тыла и обеспечения, хотя это только рекомендация, а не обязательное правило.

После 60 лет мужчину принудительно призвать невозможно. Однако желающие такого возраста могут подписать контракт, если позволяет здоровье. К примеру, таким образом возможна добровольна мобилизация военных пенсионеров в Украине.

