Из-за полномасштабной войны введена принудительная мобилизация в Украине. Призыв граждан будет продолжаться как минимум до конца военного положения, которое Верховная Рада продлила до 4 мая 2026 года. Воинская обязанность на данный момент распространяется только на мужской пол, а за ее выполнением следят ТЦК (территориальные центры комплектования).
Мы разобрались, кто подлежит мобилизации в марте 2026 года, и каких граждан на фронт призывают в первую очередь.
Кого будут призывать в армию в 2026 году
Как сообщают в Верховной Раде, мобилизация в ближайшем времени может быть ужесточена. Министерство обороны готовит список предложений, которые будут обсуждать в правительстве.
О конкретных изменениях в законодательстве пока не известно, поэтому это пока лишь новости - мобилизация согласно им будет ужесточена, чтобы граждане, которые уклоняются от обязанности, не могли избежать ответственности. Однако правительство также хочет устранить возможность конфликтов между гражданами и работниками ТЦК.
На данный момент мобилизации подлежат три категории граждан:
- мужчины возрастом 25-60 лет, которые не имеют проблем со здоровьем и признаны пригодны к службе, а также у которых отсутствует отсрочка или бронь от призыва;
- мужчины возрастом от 18 до 60 лет, если они имеют военный опыт;
- мужчины, которые имеют основания для получения отсрочки, но не оформили ее официально.
Люди, которые входят в этот перечень, могут получить мобилизационную повестку на почте или на улице непосредственно от работников ТЦК. После этого лицо обязано явиться в Территориальный центр и пройти военно-врачебную комиссию, которая определит его пригодность к службе. Если проигнорировать это требование, то гражданину начислят штраф ТЦК.
Если у мужчины есть оформленная в "Резерве" отсрочка или бронь на работе, то принудительно мобилизовать его не могут. Такой украинец может только подписать добровольный контракт на службу.
Какой призывной возраст в Украине 2026
Призывной возраст на данный момент начинается с 25 лет и длится до 60 лет. Такие мужчины считаются военнообязанными, если не имеют противопоказаний к службе по здоровью.
Однако принудительная мобилизация до 25 лет также возможна, если юноша прошел базовую военную подготовку, военную кафедру или службу в армии. Таким гражданам выдают военный билет и включают в мобилизационный ресурс. В остальных случаях мужчину 18-24 лет забрать на фронт не могут.
Мобилизация 50+ в основном проводится в подразделения тыла и обеспечения, хотя это только рекомендация, а не обязательное правило.
После 60 лет мужчину принудительно призвать невозможно. Однако желающие такого возраста могут подписать контракт, если позволяет здоровье. К примеру, таким образом возможна добровольна мобилизация военных пенсионеров в Украине.