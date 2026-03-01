Украине нужны пункты вербовки иностранцев по всему миру для пополнения рядов ВСУ и система работы с иностранцами.
Об этом заявил в Telegram-канале советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестов. "Нам нужно привлекать к войне больше иностранцев, если наши человеческие ресурсы ограничены. Мы платим солдатам на нуле огромную сумму по меркам многих стран. Нам нужны пункты вербовки по миру и система работы с иностранцами здесь. Сейчас это все есть, но работает плохо в плане масштабов, скорости работы и отбора", - заявил он.
В то же время Бескрестов подчеркнул, что это не система наемников:
"Это все иностранцы, которые подписывают контракт с ВСУ и служат в ВСУ, получая заработную плату и надбавки, как это принято в ВСУ".
Мобилизация в Украине
Как сообщал УНИАН, 28 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что уже разработан комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением частей (СЗЧ) военнослужащими и мобилизацией. Один из вариантов решения нынешних проблем заключается в большем привлечении иностранных граждан в армию.
Как отметил Федоров, было проведено сотни встреч, различных брифингов, интервью с экспертами, военными для того, чтобы проанализировать эффективность и "испытать на прочность" этот план. В том числе, он совершил поездку на фронт, где встретился с командирами корпусов, бригад и посетил различные группировки. Во время этих встреч министр задавал много вопросов о видении того, как нужно решать ситуацию и какие есть соответствующие предложения.