Леся Лещенко

Военным на передовой платят немалую сумму денег по меркам многих стран, поэтому иностранцы могли бы согласиться воевать.

Украине нужны пункты вербовки иностранцев по всему миру для пополнения рядов ВСУ и система работы с иностранцами.

Об этом заявил в Telegram-канале советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестов. "Нам нужно привлекать к войне больше иностранцев, если наши человеческие ресурсы ограничены. Мы платим солдатам на нуле огромную сумму по меркам многих стран. Нам нужны пункты вербовки по миру и система работы с иностранцами здесь. Сейчас это все есть, но работает плохо в плане масштабов, скорости работы и отбора", - заявил он.

В то же время Бескрестов подчеркнул, что это не система наемников:

Видео дня

"Это все иностранцы, которые подписывают контракт с ВСУ и служат в ВСУ, получая заработную плату и надбавки, как это принято в ВСУ".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что уже разработан комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением частей (СЗЧ) военнослужащими и мобилизацией. Один из вариантов решения нынешних проблем заключается в большем привлечении иностранных граждан в армию.

Как отметил Федоров, было проведено сотни встреч, различных брифингов, интервью с экспертами, военными для того, чтобы проанализировать эффективность и "испытать на прочность" этот план. В том числе, он совершил поездку на фронт, где встретился с командирами корпусов, бригад и посетил различные группировки. Во время этих встреч министр задавал много вопросов о видении того, как нужно решать ситуацию и какие есть соответствующие предложения.

Вас также могут заинтересовать новости: