В ТЦК рассказали, как наказывают начальников за невыполнение 'мобилизационного плана'

За невыполнение приказа о мобилизации определенного количества военнообязанных начальника ТЦК отправлять "в окопы" не будут.

Откровенное невыполнение определенных мобилизационных планов приводит к штрафам и дисциплинарным взысканиям в отношении начальников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил изданию Telegraf. По его словам, если все области выполняют примерно на одном уровне приказ о выполнении мобилизационного плана, а кто-то один из полковников-начальников ТЦК в определенном регионе этого не выполняет, то в отношении него будут налагаться не только штрафы.

"Но если все выполняют, а кто-то из начальников откровенно не выполняет своих обязанностей, конечно, на него не то что штрафные санкции, на него будут налагаться взыскания", - подчеркнул Истомин.

В то же время, по его словам, начальника ТЦК за это не будут отправлять в армию "в окопы".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Истомин разъяснил, что в правилах ношения формы одежды для военнослужащих ТЦК и СП нет запрета на ношение балаклавы.

А 11 февраля Истомин заявлял, что сравнивать мобилизационные процессы в 2022-м и 2025-2026 годах - некорректно. Комментируя слова уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о "системном кризисе" в ТЦК и СП, он отметил, что в 2022 году граждане жаловались на ТЦК преимущественно из-за нежелания брать их на военную службу, а сейчас жалобы совсем другие.

