'Розовые замки': эксперт оценил идею ограничения сроков службы во время мобилизации

Мусиенко подчеркнул, что усиление мобилизации может разве что расширить возможности для ротации.

Пока в Украине продолжаются боевые действия, невозможно реализовать идею об установлении срока пребывания на службе во время мобилизации. Об этом сказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире Radio NV, комментируя инициативы военного омбудсмена Украины по введению срока мобилизации на 2-3 года, чтобы стимулировать идти служить.

"История еще не знает примеров, когда бы во время масштабной войны устанавливались сроки службы по мобилизации. Это откровенная правда. Горькая, которая, возможно, кому-то не нравится", – отметил он.

Он подчеркнул, что, если бы было понимание, в течение какого периода закончится война, тогда можно было бы делать прогнозы по мобилизации.

"Но пока продолжаются активные боевые действия, говорить об установлении сроков службы – это идея, которую реализовать с военной точки зрения практически невозможно", – отметил Мусиенко.

По его словам, нужно говорить о пополнении рядов Сил обороны Украины с целью увеличения частоты ротации. Он подчеркнул, что это ключевой вопрос, в частности, увеличение времени на отпуска для военных, на восстановление боеспособности. Если будет больше людей, то появятся возможности выводить подразделения на отработку, на восстановление боеспособности, формировать резерв.

Однако сейчас разговоры о том, что будут установлены сроки службы, – это обещания, которые практически невозможно реализовать, отмечает эксперт:

"Это приводит к тому, что определенная часть общества может расслабиться и отстраниться еще больше. И мы должны четко определиться – это у нас действительно народная война, или у нас война одной части общества, а другая часть хочет от этого максимально отстраниться и будет строить себе какие-то розовые замки".

Как сообщал УНИАН, военный омбудсмен Ольга Решетилова сказала, что в Украине на сегодняшний день, по оценкам Министерства обороны, мобилизационный ресурс составляет более полутора миллионов человек.

По ее словам, 1,6 млн человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить армию, и тогда могла бы происходить ротация.

На уточняющий вопрос, речь ли в такой ситуации шла бы о демобилизации, Решетилова ответила, что именно так, потому что армию можно было бы пополнить теми, кто еще не служил.

Она считает, что определенность будет способствовать тому, что люди пойдут служить. "Мы должны сказать, что проделали работу над ошибками и предлагаем прийти на 2–3 года", – отметила Решетилова.

