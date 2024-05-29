Законопроект №10449 вступил в силу 18 мая 2024 года.

Новый законопроект про мобилизацию, который вступил в силу 18 мая, регулирует многие нюансы воинского учета и мобилизации. Первое и самое важное, о чем гласит мобилизация в Украине 2024 - все военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК до 16 июля 2024 года. О других нововведениях - в материале УНИАН.

Что включает в себя новый законопроект о мобилизации - важные изменения

Закон о мобилизации включает в себя несколько положений, касающихся военнообязанных мужчин. Эти нормы действуют вместе с другими законодательными положениями и актами, принятыми весной 2024 года.

Обновление данных

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Как мы уже говорили, мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК (это не касается лиц, которые выполнили такую обязанность с 17 апреля по 18 мая). Ниже приведен список информации, которую необходимо предоставить сотрудникам военкоматов:

адрес места жительства;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

все остальные персональные данные по требованию.

После того как мужчина обновит информацию о себе, сотрудники ТЦК вклеят в военный билет специальный штрих-код с индивидуальным номером. Считав его, полиция или военкомат смогут проверить интересующее их лицо через "Оберіг" - реестр военнообязанных (им система "Оберіг" доступна онлайн).

Актуализировать информацию о себе можно по-разному:

обновить данные в ТЦК;

в электронном кабинете призывника;

в ЦНАПе.

Если дело касается военнообязанных мужчин, которые живут за границей, то они должны обновить данные, используя официальную электронную почту ТЦК и СП. Тогда каждый гражданин Украины (даже если он находится за пределами страны) попадет в базу "Оберіг".

Военно-учетные документы

Новый закон о мобилизации в Украине также обязывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военно-учетные документы. Проверять их имеют право и сотрудники ТЦК, и полицейские - это необходимо для того чтобы убедиться в том, что военнообязанный мужчина обновил информацию о себе в соответствующем ведомстве или онлайн.

То же самое касается и тех, кто по какой-либо причине снят с воинского учета или имеет отсрочку от службы - документы, подтверждающие это, всегда должны быть "при себе". В противном случае у ТЦК или полиции могут возникнуть вопросы к гражданину Украины.

Статус "ограниченно годен"

Если мужчина проходил медкомиссию в ТЦК и получил статус "ограниченно годен к военной службе", то новый законопроект про мобилизацию лишает его этого статуса. Согласно принятому законодательству, все военнообязанные мужчины со статусом "ограниченно годен" должны пройти медкомиссию снова до 4 февраля 2025 года. Им будет присвоен статус "годен" или "не годен".

Электронный кабинет призывника

Система "Оберіг" - это, на данный момент, наиболее полное собрание информации о военнообязанных мужчинах. В каждой анкете будут указаны не только ФИО, адрес и контактные данные, но даже и уровень знания языков, образование, место работы, опыт и так далее. Новый законопроект о мобилизации не предполагает согласия мужчин на обработку их данных. Власти работают над приложением, которое можно скачать в Play Market или App Store, сейчас такие надежды возлагают на Резерв+. Установив его, мужчина сможет увидеть:

есть ли он в реестре Оберіг,

правильно ли внесли его личные данные;

обновить или дополнить их.

На данный момент приложение работает не особенно корректно, а сотрудники ТЦК не справляются с нагрузкой, поэтому сейчас говорить об удобстве тех или иных электронных кабинетов не приходится.

Запрет на предоставление консульских услуг

Всех тех мужчин, которые проживают за границей, также коснулся этот законопроект - мобилизация "прямо сейчас" им не грозит, но никто в возрасте от 18 до 60 лет не сможет воспользоваться услугами консульства, пока не обновит свои данные онлайн.

Это не касается случаев, когда нужно:

оформить бумаги для возвращения в Украине,

провести любые консульские действия для детей гражданина Украины, если второй родитель имеет гражданство другой страны или не имеет его вовсе;

обратиться в консульство по заявлению гражданина Украины, который арестован или лишен свободы за границей.

Также ни один военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет не сможет оформить внутренний или заграничный паспорт в КП "Документ" вне территории Украины. Взамен можно получить серый паспорт для украинцев, оказавшихся за рубежом без документов.

Базовая военная служба и подготовка в вузах

Также новый законопроект о мобилизации регулирует возможность для молодых людей пройти военную подготовку. Так как призывной возраст снижен с 27 до 25 лет, то эта обязанность касается всех мужчин указанного возраста (женщины могут последовать их примеру на добровольной основе).

Это значит, что вместо срочной службы вводится базовая военная. Длится она в мирное время и особый период до 5 месяцев, в период военного положения - до 3 месяцев, пройти ее должны все мужчины от 18 до 25 лет (женщины добровольно).

Отсрочка от базовой военной службы предусмотрена, если призывник:

временно непригоден к военной службе по состоянию здоровья;

выбрал соответствующий год, в котором желает пройти базовую военную службу;

имеет право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определен отдельно;

подозревается в совершении уголовного преступления, или уголовное дело рассматривается судом.

Также отсрочку могут получить студенты учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования, высшего духовного образования (по дневной или дуальной форме получения образования, в интернатуре или докторантуре), но тогда она действует, пока молодому человеку не исполнится 24 года.

С 1 сентября 2025 года базовая общевойсковая подготовка - это отдельная учебная дисциплина, обязательная для мужчин и добровольная для женщин. Если молодые люди пройдут ее в ВУЗе, то дополнительно им делать этого не придется. Без прохождения такой службы устроиться на работу в любые государственные структуры будет невозможно.

Служба по контракту

Новый закон о мобилизации внес изменения в сроки, которые военнообязанный, подписавший контракт, проведет на службе. Для граждан Украины от 18 до 25 лет и для тех, у кого есть медицинское и\или психологическое образование, и они принимаются на службу по этим специальностям - 1 год. Все остальные контрактники служат до конца особого периода - то есть, до момента, пока власти страны не отменят военное положение.

Кто может вручать повестки и что будет, если не прийти по ней

Новый законопроект о мобилизации в Украине расширил перечень полномочий многих руководителей разных учреждений и сотрудников силовых ведомств нашей страны. Так, после 18 мая 2024 года вручать повестки могут:

работники ТЦК, СБУ или Службы внешней разведки;

представители исполкомов;

руководители предприятий и учебных заведений;

представители ЖЭКов и ОСМД.

Важно помнить, что соблюдать закон о мобилизации должны не только военнообязанные мужчины, но и сотрудники ТЦК. Перед тем как вручить повестку, они должны представиться, озвучить свои ФИО, должность, а также показать удостоверения, если гражданин требует этого.

Неявка по повестке считается уважительной, если этому помешали:

препятствия стихийного характера;

болезнь призывника;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть близких родственников гражданина (родителей, жены или мужа, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа);

другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенный срок.

Любая из вышеперечисленных причин должна быть подтверждена соответствующим документом. Более того - военнообязанный мужчина обязан самостоятельно сообщить в ТЦК о причине своей неявки по повестке не позднее, чем в течение трех дней от даты, указанной в повестке, а в течение недели все равно прийти в ТЦК.

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