В частности, миссия обнаружила скопление реактивных систем залпового огня, гаубиц, танков и противотанковых пушек.

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала скопление военной техники на Донбассе.

Как сообщает УНИАН об этом сказано в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 5 февраля.

"Миссия зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и 10 гаубиц, в том числе 1 РСЗО и 4 гаубицы на аэродроме возле н.п. Победное (19 км на юг от Луганска), размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области", - говорится в отчете.

Кроме того, согласно отчету, по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, СММ зафиксировала 4 танка в подконтрольном правительству районе Донецкой области. Наблюдатели также зафиксировали 61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах возле н. п. Мирное (неподконтрольный правительству) и н. п. Круглик (неподконтрольный правительству), а также 1 танк на вышеупомянутом аэродроме.

Читайте также"Неминуемое вторжение": Британия отправила в Украину элитный спецназ - The MirrorКак сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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