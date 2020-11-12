5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу:

Российская сторона на заседаниях Трехсторонней контактной группы демонстрирует изменчивую и нечеткую позицию по конфликту на востоке Украины.

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Об этом в комментарии ТСН рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, для пролонгации действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год (срок его действия истекает 31 декабря 2020 года) нужна встреча в Нормандском формате на самом высоком уровне. После этого украинская делегация в ТКГ примет решение, рекомендовать ли Верховной Раде продлить действие этого закона.

"По моему личному ощущению и по мнению многих членов делегации, в России отчаянно борются две башни Кремля. Одни - силовики - которые говорят, нет, воюем. Вторые - которые уже хотят выйти, но, конечно, с сохранением лица. Потому что российская делегация продвигает различные нарративы в течение даже одного заседания. Видно, как им на смартфоны поступает какая-то информация и они начинают менять точку зрения. Грызлов (представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов - ред.) то появляется, то исчезает.

Кто может дать команду башням Кремля? Только Владимир Владимирович. Поэтому мы просим, чтобы они определились на самом высоком уровне. То есть, провели встречу в Нормандском формате, обсудив итоги года и дальнейшие шаги. Ну и по результатам этой встречи мы сможем рекомендовать ВР пролонгировать этот закон или нет", - сказал Арестович.

По его словам, после презентации Украиной "Плана совместных шагов" по Донбассу работа подгрупп ТКГ была разблокирована. В сентябре РФ заблокировала работу нескольких подгрупп, требуя от Рады изменить постановление о проведении местных выборов 25 октября, потому что якобы оно противоречит Минским договоренностям.

"Конечно, работа разблокирована. Мы на полную общаемся, подгруппы заседали, некоторые по два раза, другие даже по три. Сначала мы передали «План совместных шагов» ОБСЕ и к заседанию ТКГ все стороны знали о содержании документа. Он уже на полную дискутируется в политической подгруппе и на совместных заседаниях ТКГ. Более того, меня поразило, что ключевым во время обсуждения был наш план, свой они практически не упоминали", - отметил Арестович.

После заседания политической подгруппы во вторник, 10 ноября, и ТКГ в среду, 11 ноября, российские СМИ сообщили о том, что Украина якобы отказалась от своих слов о принятии «Плана совместных шагов» в Верховной Раде.

Комментируя эту информацию, Арестович отметил, что россияне «немножко врут». На самом деле речь идет о голосовании в ВР необходимых законопроектов, которые позволят реализовать этот план.

"Мы им постоянно объясняем, что у нас другая политическая система. Это в России можно приказать проголосовать. У нас парламент - независимый орган. Делегация в ТКГ подчиняется президенту и может только рекомендовать. Но учитывая, что в украинской делегации в ТКГ три председателя парламентских комитетов ВР, думаю, что парламент достаточно представлен. А дальше - это политическая воля парламента. После того, как мы им это объяснили, они перешли к конструктиву и начали обсуждать украинский план", - подытожил Арестович.

Украинский план по Донбассу: 5 главных пунктов

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, упрощенный порядок предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек);

только при выполнении первых четырех условий – подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

10 ноября участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы взяли за основу предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Дмитрий Захаров