Министр отметил, что лучше, когда обсуждаются предложения Украины, а не навязываемые Россией.

С избранием президентом Владимира Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной. И новый план по урегулированию ситуации на Донбассе - это одно из проявлений такой политики.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии каналу "Украина 24". Он отметил, что лучше, когда обсуждаются предложения Украины, а не навязываемые Россией.

"Этот план действий действительно направлен на урегулирование конфликта и деоккупацию нашей территории. Российская Федерация хочет максимально тянуть этот процесс и получить свои бонусы в этом. Поэтому я могу предсказать, что они будут иметь множество вопросов к этому плану действий", - сказал он.

Кулеба отметил, что украинская позиция в Трехсторонней контактной группе стала активнее.

"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонний контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий - это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения. Нам выгоднее, чтобы они обсуждали наши предложения, а не навязывали нам свои", – сказал он.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Андрей Василюк