Мэр города Ахтырка на Сумщине посоветовал гражданским сохранять спокойствие и не геройствовать.

Мэр города Ахтырка на Сумщине Павел Кузьменко рассказал о ситуации в городе на 1 марта и дал советы для гражданских лиц.

Видеообращение к ахтырчанам он выложил в Facebook.

В первую половину дня 1 марта ситуация в городе спокойная. Мэр разрешил открыть магазины и рынок на несколько часов. Он также дал советы для гражданских в условиях войны.

Сохраняйте спокойствие. Враг хочет заставить нас паниковать и деморализировать. Враг должен вызывать у нас холодную злость.

Уважайте друг друга. Если у вас есть оружие - не спешите его применять. Если оружие есть у другого гражданского - не провоцируйте его.

По возможности захватывайте в плен российских солдат. Пусть они передадут родным, что в Украине их ждет ад.

Если военные или полиция останавливают вас, просят показать документы или выйти из машины - выполняйте любые их требования немедленно и без пререканий.

Объединяйтесь друг с другом, с родными и соседями. Не хамите друг другу.

Берегите свою жизнь и жизнь родных. Не стоит считать себя героями и крутыми боевиками. Помогайте военным провизией и продуктами, но не лезьте сами на танки и мины.

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