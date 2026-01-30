Антидроновый купол: эксперт рассказал, как может выглядеть целостная система

Украина имеет опыт боевого управления и уже заказала радары, которые могут защитить периметр от "Шахедов".

Основой создания над Украиной антишахедного купола должна быть система боевого управления, опыт создания которой Украина уже имеет. Об этом в интервью журналистке Дарье Труновой сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Ссылаясь на военных, эксперт подчеркнул, что сейчас дроны сбиваются, в том числе перехватчиками. Однако, если днем для сбивания "Шахеда" нужно 5 зенитных дронов, то ночью уходит до 10.

"Такими темпами не получается реализовать наше основное стремление – сбивать "Шахеды" средствами, которые в разы дешевле, чем сами эти дроны. Поэтому нужно создать рабочую систему. У нас есть зенитные дроны, у нас есть куча разнообразных специализированных антидроновых ракет – начиная от APKWS, который применяет комплексы типа Vampire, и до ракет с лазерным наведением, таких как британский Martlet, американские баги с системой Tempest или шведские RBS", – сказал он.

Он рассказал, что уже существует ряд наработок по созданию антидроновой системы. В частности, летом 2025 года Украина заключила договоры на поставку специальных антидроновых радиолокационных станций. Романенко добавил, что Украина заказала "сотни средств у нескольких производителей".

Кроме того, для создания системы Украина имеет сенсоры, потому что каждая такая антидроновая станция имеет небольшой радар с дальностью до 20 километров. А также оптоэлектронную систему, чтобы оператор видел цель после ее обнаружения радаром.

"Все эти радары будут объединены в единую систему", - сказал он.

Эксперт добавил, что один из таких радаров – Cerberus. Он способен обнаруживать и вести до 500 целей, а затем передавать их на следующий радар сети, когда цель выходит за пределы его досягаемости.

Кроме того, добавил Романенко, есть акустическая и автоэлектронная системы для обнаружения целей, а также средства поражения.

"Есть наработки, есть опыт. Я думаю, что такая система заработает в ближайшее время и постепенно такие пролеты "Шахедов" над нашими городами будут исключением, а не правилом", - подчеркнул эксперт.

Однако, он добавил, что сбивать дроны до входа в украинское воздушное пространство может не получиться, поскольку кроме сухопутной границы существует большое морское побережье. Поэтому он подчеркнул, что нужно иметь как общую систему обнаружения "Шахедов", так и систему, которая прикрывала бы отдельные объекты. При этом общая система обнаружения должна уничтожать "Шахеды" по периметру. Но должна работать и система отслеживания воздушного движения над Украиной: над городами и особенно важными объектами.

Напомним, что одним из самых эффективных средств для борьбы с "Шахедами" в настоящее время является легкомоторная авиация. Кроме того, Украина имеет успешный опыт применения аэростатов для обнаружения вражеских дронов.

В то же время оккупанты начали применять новую тактику, запуская "Шахеды" очень низко, на высоте в несколько десятков метров. Против этой тактики, отмечают специалисты, должны сработать аудиовизуальные средства слежения и небольшие группы ПВО.

