Комплекс предназначен для обнаружения малоразмерных БПЛА и противодействия им.

Силы обороны Украины уничтожили радиолокационный комплекс "Валдай" в Джанкое (временно оккупированный Крым). По мнению экспертов, поражение имеет операционное и символическое значение, ведь комплекс считается одним из новейших средств ПВО и РЭБ армии РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Мастера Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины выследили и прицельно поразили замаскированную московитами дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Валдай" - новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

По сообщению Милитарного, украинская разведка провела точечную операцию, в результате которой был уничтожен радиолокационный комплекс "Валдай". По данным аналитиков, комплекс предназначен для обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Он оснащен трехкоординатным радаром в Х-диапазоне, модулями оптико-электронного сопровождения, модулем пеленгования каналов управления БПЛА и имеет возможность подключения средств радиоэлектронной борьбы.

По имеющимся сведениям, минимальная дальность обнаружения целей этим комплексом составляет около 300 метров, тогда как для более крупных объектов она может превышать 15 километров.

Поражение "Валдая", по мнению экспертов, произошло вечером или в ночное время, вероятно, когда комплекс находился в состоянии дежурства.

"Уничтожение таких систем, как "Валдай", имеет не только операционное, но и символическое значение, ведь этот комплекс считается одним из новейших средств ПВО и РЭБ российской армии", - отмечают эксперты.

В ГУР отметили, что эта операция повышает тактическую свободу действий украинских ударных беспилотников и создает дополнительное давление на систему ПВО противника в Крыму.

Уничтожение российской военной техники

Напомним, на днях украинские морские пехотинцы уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Смерч", которая терроризировала жителей Николаевской и Запорожской областей. Украинские военные несколько недель охотились за РСЗО "Смерч" и "поймали" непосредственно на огневой позиции. Морские пехотинцы координаты передали смежному подразделению Национальной гвардии Украины, военные которого уничтожили цель.

Вас также могут заинтересовать новости: