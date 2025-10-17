Очевидцы сообщают о прилете по нефтебазе, которой владеет крупнейшая сеть АЗС на территории полуострова.

В ночь на 17 октября в аннексированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Есть попадания в объекты российских захватчиков.

По данным канала "Крымский ветер", поселок Гвардейское ночью атаковали БПЛА. В результате "прилетов" горит нефтебаза. Стрельба и взрывы начались около 02.40.

Также, предварительно, есть попадание по складу боеприпасов. Кроме того, по меньшей мере четыре громких взрыва прогремели в Симферополе. Очевидцы сообщают о столбах дыма над городом. Пока неизвестно, что было атаковано.

Очевидцы публикуют кадры пожара на нефтебазе в Гвардейском. Отмечается, что ближе к утру пожар стал мощнее. Столб густого дыма видно даже в Симферополе.

По данным "Крымского ветра", атакованная нефтебаза в Гвардейском принадлежит сети АЗС ATAN.

"Похоже, теперь бензина и дизтоплива в Крыму станет еще меньше. ООО "Кедр" является владельцем крупнейшей в Крыму сети ведущих автозаправочных комплексов под брендом ATAN (насчитывает более 100 АЗК). Кроме этого, в собственности ООО "Кедр" находится сеть нефтебаз и парк бензовозов", - пишет канал.

Ранее спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что начиная с 2014 года, Россия активно инвестировала в развитие военной инфраструктуры на Крымском полуострове. По его словам, там есть большое количество военных объектов. Оккупанты называли Крым "непотопляемым авианосцем", потому что там - пять военных аэродромов, где "все взлетает и садится".

На днях бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что временно оккупированный Крым надо сделать "нежизнеспособным", чтобы поразить эго Путина. По мнению военного эксперта Романа Свитана, удары по полуострову могут поспособствовать его освобождению от российских оккупантов.

