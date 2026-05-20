'Москва является ключевым маркером': эксперт объяснил, что удары по столице РФ дают Украине

По словам Крамарова, для российских властей на первом месте стоит Москва, а на втором – Крым.

Удары по столице России и Московской области не только символичны, но и имеют объективный практический эффект, заявил в интервью Украинскому радио военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Он пояснил, что, во-первых, вокруг Москвы еще с советских времен расположено просто огромное количество стратегических предприятий, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения российского военно-промышленного комплекса.

"Там даже есть ряд до сих пор закрытых городков, в которых осуществляется производство ключевых элементов, в частности, для российских ракет. Там находится большое количество военных объектов, группировок войск. И есть еще один интересный момент – на сегодняшний день там расположено большое количество зенитно-ракетных комплексов различных типов: С-300, С-400 и даже С-500, как говорят россияне, с суммарным залпом в 700 ракет", – отметил Крамаров.

Во-вторых, сейчас в Москве и вокруг нее сосредоточена самая насыщенная система ПВО в целом по России.

"У них на первом месте Москва, а на втором – Крым. И для нас даже с практической точки зрения неплохой элемент тренировки, чтобы понять эффективность наших ударных БПЛА, насколько они могут проходить через их систему ПВО", – добавил военный эксперт.

Крамаров предполагает, что главной проблемой Кремля будут не ответные действия на атаки Украины, а попытки успокоить своего внутреннего потребителя пропагандой.

"Понятно, что в публичном пространстве их пропаганде станет легче оправдывать действия Кремля. Возможно, они даже начнут признавать определенные удары по нашим крупным городам и будут оправдывать их тем, что это якобы ответ", – предполагает он.

Военный эксперт отметил, что до этого россияне и так наносили десятки массированных ударов по Киеву, Львову, Днепру, Запорожью, Одессе с многочисленными жертвами среди гражданских.

В то же время он поделился, что Москва с точки зрения настроений населения является ключевым маркером для российских властей.

"То есть на мнение населения за пределами столицы российским властям, как правило, просто наплевать. И именно здесь будет интересно посмотреть, как они начнут реагировать или, возможно, начнут проводить какие-то изменения в своей политике, учитывая тот факт, что именно население Москвы, как крупнейшего экономического и политического центра страны, тоже начинает понимать, что война дошла и до их дома", – пояснил Крамаров.

Атаки на Москву: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, украинских атак на Москву станет больше, так как был найден подход для преодоления многослойной ПВО вокруг российской столицы. Ступак поделился, что реакция России на обстрел Москвы похожа "на страусиную позицию с головой в песке". По его словам, российские центральные телеканалы потратили примерно одну минуту эфира, чтобы прокомментировать историю с ударами Украины по Москве. Военный эксперт не исключил, что после нескольких десятков ударов по Москве будут и продвижения в переговорном процессе.

Также мы писали, что по данным Bloomberg, Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы. Причиной является не только полномасштабная война против Украины, но и старение населения. Сейчас РФ не хватает примерно 1,5 млн работников для восстановления баланса на рынке труда. При этом к 2030 году Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует дефицит на уровне 3 млн человек. По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия понесла примерно 1,2 млн потерь в войне против Украины, в том числе до 325 тыс. погибших по состоянию на январь.

