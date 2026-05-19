Атакой дронов Украина дала понять москвичам, что война ближе, чем им кажется, - АР

Кремлю все тяжелее убеждать людей, что война с Украиной не повлияет на жителей столицы РФ.

Атака на Москву стала еще одним способом напомнить россиянам, что война идет не так уж далеко. Об этом говорится в редакционной статье Associated Press.

Авторы отметили, что после подобных атак "кремлевским чиновникам становится все сложнее убедить российских граждан, что война с Украиной на них не влияет". Отмечается, что только в мае им пришлось ограничить интернет, что вызывает раздражение у россиян, сократить военный парад, а также отражать масштабную атаку на военные и промышленные предприятия Московской области, во время которой погибли три человека. Масштаб атаки подчеркнули разрушения инфраструктуры и частных домов, а также - приостановка работы крупнейшего аэропорта Шереметьево.

"Способность Украины пробивать плотную противовоздушную оборону Москвы отражает рост числа беспилотников, а также совершенствование тактики. Киев неуклонно наращивает количество ударов беспилотников, сосредотачиваясь на энергетических объектах и ​​оружейных заводах, но столица стала более сложной целью", - говорится в статье.

Авторы привели слова президента Украины Владимира Зеленского, который отмечает сложность поражения целей поблизости от Москвы из-за перенасыщенности региона средствами ПВО. Однако, возможности Украины по дальнему воздействию существенно меняют ситуацию и восприятие войны, развязанной Россией.

Авторы напомнили, что в самой РФ нарастает напряженность, связанная с растущими издержками на войну и растущими ограничениями. Это подорвало популярность диктатора Путина. На этом фоне государственные телеканалы попытались преуменьшить значение атаки на Москву, только кратко упомянув об этом в выпусках новостей. "Вместо этого они сосредоточились на успешном испытании на прошлой неделе новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая должна стать ключевым элементом российских ядерных сил", - отметили авторы.

В то же время, военные блогеры заявили, что атака выявила уязвимости в системе ПВО. Некоторые призвали Кремль усилить давление в сторону Украины и Европы:

"Российские сторонники жесткой линии давно призывают Кремль ответить на участившиеся атаки со стороны Украины ударами по союзникам Киева в Европе".

Также авторы напомнили, что российское Министерство обороны уже публиковало список заводов в Европе, которые, как утверждается, участвовали в производстве беспилотников и их комплектующих для Украины. Оно предупредило, что атаки на Россию с использованием беспилотников, произведенных в Европе, чреваты "непредсказуемыми последствиями".

Перенос войны на территорию РФ - последние новости

Напомним, что ставка Украины на дальнобойные удары по территории России уже начинает приносить заметные результаты. В первую очередь тем, что позволяет сократить изнурительные операции на фронте, которые могут привести к высоким потерям. По мнению аналитиков, ассимитричная война позволит Украине добиться ослабления российской экономики, разрушать военное производство и подрывать моральный дух населения.

Также аналитики отмечают, что хотя публично в Кремле этого не показывают, но Россия ведет подготовку к завершению войны. При этом считается, что потенциал Украины по нанесению дальних ударов будет только нарастать. В том числе будут использоваться слабые места в российской ПВО.

