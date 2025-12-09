По словам главнокомандующего ВСУ, все корпуса приняли свои полосы ответственности.

Вооруженные Силы Украины завершили переход на корпусную структуру. Сейчас все корпуса приняли свои полосы ответственности, разгрузив оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки (ОТГ и ОСУВ). Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский во время встречи с руководителями и редакторами медиа, передает корреспондент УНИАН.

"Это - первый шаг. Все корпуса приняли свои полосы ответственности, получили закрепленные комплекты войск. Корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции", - добавил он.

По словам Сырского, командиры в корпусной системе, которые не имели достаточно опыта, были заменены. Он подчеркнул, что те, кто имеет опыт и нужные навыки, действительно справляются со своими задачами.

"Ряд молодых командиров корпусов демонстрируют устойчивость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий", - сказал генерал.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что следующий этап - это проведение корпусных комплектов в соответствие с фактическим составом самого корпуса. Сейчас, по его словам, уже началась ротация бригад в корпусах.

Переход на корпусную структуру ВСУ - что известно

Напомним, в начале февраля этого года Сырский заявил, что в ВСУ начался процесс перехода на корпусную структуру армии.

В общем планировалось создать 18 корпусов: 13 - в Сухопутных войсках, два - в Десантно-штурмовых войсках, один - в морской пехоте и два - в Национальной гвардии. Подавляющее количество корпусов будут состоять из пяти бригад, а один - из семи.

Также Сирский сделал заявление об обороне Покровска. По его словам, на определенном этапе обороны в городе Покровск не находилось украинских военных. Однако в ноябре Силы обороны Украины смогли взять часть города под контроль и зачистили территорию западнее города. Главнокомандующий добавил, что российская армия на Покровском направлении уже насчитывает 156 тысяч человек, на это направление приходится 40-50% всех КАБов.

