По словам Сырского, российская армия на Покровском направлении уже насчитывает 156 тысяч человек.

На определенном этапе обороны в городе Покровск не находилось украинских военных, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, сообщает корреспондент УНИАН.

Однако, по словам Сырского, уже в ноябре Силы обороны Украины смогли взять часть города под контроль и зачистили территорию западнее города.

"На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск, из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 км² территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 км²). Продолжаем удерживать северную часть города примерно по железнодорожному пути. Кроме того, западнее Покровска мы зачистили и контролируем около 54 км²", - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Видео дня

Сырский рассказал, что российская армия на Покровском направлении уже насчитывает 156 тысяч человек, на это направление приходится 40-50% всех КАБов.

"Сейчас это главный театр военных действий", - сказал генерал.

Сырский отметил, что ситуация на Покровском направлении остается сложной. Он добавил, что во время тумана и дождя российские оккупанты пытаются продвигаться, избегая поражения украинскими БпЛА.

По словам Главнокомандующего ВСУ, Украина также увеличивает численность своей группировки в пределах Покровска.

"Вместе с тем несколько дней назад я отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор там оставались. Речь идет о позициях, которые мы уже не могли ротировать и мимо которых просачивался противник. Дальнейшее их содержание было нецелесообразно. А мы должны беречь жизни наших военнослужащих", - рассказал Сырский.

По словам генерала, Мирноград не находится в окружении. Хотя в городе и затруднена логистика, но ее проводят.

"Покровск и Мирноград - хорошо укрепленные районы нашей обороны, и эта оборона продолжается. Оборона Покровска продолжается уже 16 месяцев. Россияне минимум шесть раз объявляли сроки, когда возьмут весь Донбасс под контроль. Не взяли", - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что журналист ВВС побывал на украинском командном пункте за линией фронта, где украинские военные координируют удары по российским позициям в городе Покровск. Командир штурмового полка "Скала" Юрий попросил двух солдат выйти из укрытия из здания в Покровске и показать украинский флаг, чтобы опровергнуть заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате города. Журналист в статье указал, что на записи с дрона видно, как украинские военные недолго машут желто-синим флагом и быстро возвращаются в укрытие.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Донбасс всегда был частью России и добавил, что это является "историческим фактом". Путин в очередной раз заявил, что собирается довести войну против Украины до "логического завершения", то есть, до достижения целей "специальной военной операции". Ранее глава Кремля заявлял, что якобы предлагал Украине вывести войска с Донбасса, чтобы ему не пришлось начинать военных действий, но якобы "Киев предпочитает воевать".

Вас также могут заинтересовать новости: