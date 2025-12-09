Иностранцы и в дальнейшем смогут нести службу в рядах Сил обороны Украины.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины прокомментировали информацию о ликвидации интернациональных легионов. Отмечается, что решение о применении иностранных военнослужащих принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта.

"В процессе развития Сил обороны и с учетом опыта последних лет Украина продолжает совершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений. Это включает адаптацию структур, пересмотр форматов службы и внедрение решений, направленных на повышение эффективности использования личного состава", – говорится в сообщении.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что иностранцы и в дальнейшем смогут нести службу в рядах Сил обороны Украины, заключив контракт с Вооруженными силами.

Видео дня

Боевой опыт таких военнослужащих будет интегрирован в подразделения, где они могут обеспечить наибольшую пользу для выполнения задач обороны украинского государства.

Ликвидация интернациональных легионов: что известно

Командир Второго интернационального легиона обороны Украины, майор Александр Якимович в интервью украинским СМИ сообщил, что интернациональные легионы будут ликвидированы. Останется только Международный легион при ГУР Минобороны.

По его словам, соответствующее решение уже окончательно принято. Второй интернациональный легион прекратит существование 31 декабря.

"Три легиона, которые были в Сухопутных войсках, были боевыми, а четвертый выполнял функции учебного центра. Он и в дальнейшем будет оставаться учебным центром, но уже не будет называться легионом", – рассказал командир.

Вас также могут заинтересовать новости: