По его мнению, без сильной украинской армии длительного мира не может быть.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение, когда удастся добиться мира в войне России против Украины. Это может произойти раньше 2027-го года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже (Трансляцию осуществлял телеканал Суспільне).

"Каждый день - это работа. Я думаю, что мира мы достигнем раньше 2027-го года", - выразил убеждение Макрон.

Как добавил президент Франции, в контексте решений, которые являются поворотными и важными, европейцы сплочены с американцами, и являются решительными для того, чтобы противостоять России.

Видео дня

Он добавил, что осуществляется работа для усиления санкций против России и ее теневого флота.

"Мы хотим продолжать работу по усилению давления на Россию", - сказал Макрон.

Также президент Франции уверен, что не будет длительного мира, если не будет сильной украинской армии. Он считает:

"Мы понимаем, что произошло в феврале 2027 года. Если Украина не является сильной, Россия нарушит все свои обязательства".

Он выразил решимость в поддержке заключения соглашения о мире для Украины. В этой связи, Франция готова действовать через санкции и бороться с теневым флотом.

Сотрудничество Украины и Франции

Как сообщал УНИАН, Франция заинтересована в усилении Украины. С этой целью сегодня с Украиной была подписана декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Этот документ предусматривает, среди прочего, закупку истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.

Вас также могут заинтересовать новости: