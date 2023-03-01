Украинские специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинская система противовоздушной обороны сбивает 80% российских ракет, выпущенных по нашей стране. В некоторых случаях этот показатель даже больше.

"В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равен 80-ти. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", – приводят его слова на странице Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.

В то же время Наев отметил, что враг тоже меняет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.

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"Поэтому мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доводится и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне", – резюмировал он.

Ракетные удары РФ по Украине

1 марта 2023 года в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные войска осуществили ракетный удар по Украине.

Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о попадании в области. Взрывы прогремели в Кременчугском районе. Враг ударил по гражданской и критической инфраструктуре.

Утром о высокой вероятности нового ракетного удара предупреждала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что российские оккупанты могут нанести точечные удары или же атаковать Украину несколькими волнами.

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