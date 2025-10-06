Отмечается, что в Клинцах исчез свет и отопление.

В ночь на понедельник, 6 октября, на тепловой электроподстанции в Клинце Брянской области Российской Федерации прогремели взрывы. Местные жители сообщили о перебоях с электро - и теплоснабжением.

Так, в Telegram-каналах появились видео, на которых запечатлен пожар на территории ТЭЦ, пламя было видно из разных районов города. По предварительным данным, объект атаковали ракетами.

Сообщается, что под удар попало "Открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ". Станция оснащена трансформаторами, работающими на напряжении 110 кВ.

Стоит отметить, что станция снабжает электроэнергией город Клинцы и близлежащие районы.

Клинцы не единственный населенный пункт Российской Федерации, который оказался под ударом этой ночью. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле энергетических объектов в Белгороде. После волны взрывов в городе исчез свет.

Перед тем в городе объявили воздушную тревогу и была слышна стрельба, вероятно, это была работа расчетов ПВО. Местные паблики пишут о "ракетном ударе" по подстанции "Луч".

Стоит отметить, что это уже второй блэкаут в Белгороде за последнее время. Предварительно подстанция в городе подверглась атаке 28 сентября, а ликвидировать последствия россияне смогли только 30 сентября.

