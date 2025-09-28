Местные говорят, что слышали взрывы, похожие на ракетные.

В российском Белгороде после прилетов в район ТЭЦ и одной из подстанций исчез свет в части города. Также известно об ограничении в подаче воды. Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается, что жители слышали несколько взрывов - всего до 5 взрывов. Они говорят, что это было похоже на прилет ракет, а не дронов. На видео момента прилетов можно увидеть значительный пожар.

После взрывов в городе и соседних населенных пунктах исчезли свет и вода. О проблемах со светом сообщили также жители Белгородской области - из населенных пунктов Шебекино, Старый Оскол и др. Над местной ТЭЦ виден пожар и высокий столб дыма.

Видео дня

Судя по видео, которые выкладываются в сеть, свет исчез в частных домах, супермаркетах и торговых центрах. В частности, можно заметить людей, которые пешком поднимаются по внезапно остановившимся эскалаторам.

Также пропало уличное освещение, не работают светофоры. Сообщают, что есть проблемы с интернетом и терминалами в магазинах.

Обновлено 20.20. Впоследствии в Белгороде объявили повторную воздушную тревогу. Жители слышали работу ПВО. Сообщают о взрывах в районе подстанции "Луч".

Война с Россией - последние новости

Как писал УНИАН, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина отвечает и будет отвечать россиянам на нанесенные удары. По его словам, "терпеть в темноте никто не будет".

Сегодня, 28 сентября, вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что США рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk. Окончательное решение об этом, по его словам, будет принимать президент Дональд Трамп.

Ранее, во время встречи президентов США и Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп благосклонно отнесся к просьбе Украины получить этот вид оружия. Более того, он готов снять запрет на удары американским оружием по территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: