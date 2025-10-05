В значительной части города и пригородных районах исчез свет и начались перебои с водой.

Вечером 5 октября местные власти сообщили об обстреле энергетических объектов в Белгороде. После волны взрывов в городе исчез свет. Об обстреле сообщили жители, его подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как можно увидеть на видео, которые выкладывали в сеть жители, свет исчез в значительной части города сразу после пожара в районе подстанции "Луч". Кадры с пожаром, который охватил большую площадь подстанции также показали в сети.

Перед тем в городе объявили воздушную тревогу и была слышна стрельба, вероятно, это была работа расчетов ПВО. Местные паблики пишут о "ракетном ударе" по подстанции.

Судя по видео, перед отключением света было несколько всплесков в энергосети, перебои с напряжением коснулись нескольких кварталов одновременно. После взрыва начались также проблемы с водоснабжением и интернетом.

Губернатор Гладков заявил, что свет пропал в большинстве районов Белгорода и в некоторых населенных пунктах области. По его словам, объект энергетики поврежден, там работают аварийные бригады.

Это уже второй блэкаут в Белгороде за последнее время. Предварительно подстанция в городе подверглась атаке 28 сентября. Ликвидировать последствия россияне смогли только 30 сентября.

Атаки происходят на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина начала отвечать на энергетический террор России. И если в предыдущие годы войны Россия безнаказанно атаковала тепловые электростанции и распределительные подстанции Украины, то в этом году, как сказал Зеленский, "терпеть в темноте никто не будет".

