В результате работы российской ПВО повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Жители российского Брянска продолжают жаловаться на очередную атаку дронов. Как сообщили УНИАН источники в разведке, 29 июня жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала противовоздушная оборона, которая пыталась сбить беспилотники.

"В результате работы российской противовоздушной обороны повреждения получили несколько многоквартирных домов - в них выбиты окна, повреждены фасады и изуродованы припаркованные рядом автомобили", - отметил собеседник агентства.

Отмечается, что местные власти официально признали атаку беспилотников на город и взрывы в результате работы ПВО. В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем сообщении утверждает, что все БПЛА были "успешно сбиты".

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Что еще известно об этом ударе

Как сообщал УНИАН, 26 июня ударные БПЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 Центра материально-технического обеспечения вооруженных сил России в Брянске.

От источников в разведке стало известно, что причиной взрывов и пожара на военных складах в Брянске стали дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов в Брянской области России 28 июня. Были поражены склады 1060 Центра МТЗ в Брянской области - бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.

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